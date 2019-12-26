الكشف عن تعرض أسير للتعذيب الشديد داخل سجون الاحتلال "الاسرائيلي"

كشفت مصادر محلية، اليوم الخميس، عن تعرض أسير فلسطيني للتعذيب الشديد، اثناء التحقيق معه داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بأن الأسير جميل الدرعاوي (37 عامًا)، من سكان قرية الشواورة جنوب مدينة بيت لحم، إذ تعرض للضرب بعينه اليمنى بواسطة عصاة الكهرباء، أثناء التحقيق معه في مركز تحقيق المسكوبية، إلى جانب تأجيل محاكمته لتاريخ 2/1/2020.

وذكر إعلام الاسرى، ان الأسير يعاني من كسور متفرقة من جسده، كما انه عاجز عن تحريك فكه نتيجة حدوث كسر في وجهة، نتيجة التعذيب.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت أهل الأسير من زيارته، بعد وورد انباء عن نقل انبهم إلى المستشفى هداسا، وسط ظروف صحية صعبة.

يُشار إلى ان قوات الاحتلال اعادت اعتقال الأسير المحرر جميل الدرعاوي، وحولته للاعتقال الإداري في سجن عوفر في 20 أبريل الماضي، وكان الاحتلال قد سجنه لمدة تزيد من 14 عامًا.