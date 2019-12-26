تردد قناة الاوراس 2019 الجزائرية الجديد على النايل سات

الاوراس هي قناة جزائرية جديدة تأسست في 2014، دعمت الساحة الاعلامية الجزائرية، تتبع لمؤسسة "دار التحرير" للصحافة والاعلام والنشر المالكة لجريدة "الراية" ومقرها باتنة.

وتحظي قناة الاوراس بجمهور ضخم وكبير داخل الجزائر، الراغبين بالتعرف على كل مايدور داخل الجزائر من مظاهرات واعتصامات وانتخابات، لحظة بلحظة.

تردد القناة:

القمر التردد القطبية نايل سات 11931 عامودي

وتعمل القناة عبر شاشتها الفضائية التي تبث من النايلسات على نقل كل ما يحتاج له المواطن الجزائري من اخبار على مدار الساعة، عبر طاقم صحفي واعلامي ومراسلين منتشرين في كافة الولايات الجزائرية.

كما تتابع أخبار الثورة الجزائرية التي يُشارك فيها الجزائريون؛ احتجاجًا على بعض القوانين التي يعتبرونها أنها لم تكن يوما في صالح المواطن الجزائري.

وشارك مئات آلاف الجزائريين في هذه الثورة، معترضين على الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في 12 ديسمبر الماضي، كما تستمر هذه المظاهرات حتى اليوم، وربما خلال الأيام والاسابيع القادمة.

الجدير بالذكر بأن مراكز الاقتراع فتحت اليوم الخميس، أمام الناخبين في أول انتخابات رئاسية تشهدها دولة الجزائر عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، وستوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد.