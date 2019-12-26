ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يزعم انخفاض عدد العمليات الفدائية خلال 2019

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:27 - 26 ديسمبر 2019
قتلى جيش الاحتلال قتلى جيش الاحتلال
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ذكرت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الخميس، بأن عام 2019 شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد القتلى "الاسرائيليين"، في العمليات الفدائية التي ينفذها مسلحون فلسطينيون بالضفة الغربية.

و أوضحت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية بأن 5 مستوطنين فقط قتلوا في هجمات خلال عام 2019، مقارنةً بـ 13 قتلوا العام الماضي (2018).

وزعمت معطيات "إسرائيلية" بأنه خلال العام الحالي جرى تنفيذ 19عملية في الضفة الغربية قتل فيها 5 "إسرائيليين" بينهم 3 جنود و مستوطنين اثنين، كما أصيب العشرات، وذلك بالإضافة للمئات من عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة، والحجارة وغيرها.

و وفقاً للصحيفة، فإن الانخفاض في عدد قتلى العمليات، وكذلك في تنفيذ الهجمات ضد المستوطنين وجنود الإحتلال لا يعني انخفاض دوافع الفصائل الفلسطينية العاملة بالضفة من التخطيط لهجمات كبيرة، خاصة من قبل حركة حماس والجبهة الشعبية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات