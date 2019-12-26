الاحتلال يزعم انخفاض عدد العمليات الفدائية خلال 2019

ذكرت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الخميس، بأن عام 2019 شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد القتلى "الاسرائيليين"، في العمليات الفدائية التي ينفذها مسلحون فلسطينيون بالضفة الغربية.

و أوضحت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية بأن 5 مستوطنين فقط قتلوا في هجمات خلال عام 2019، مقارنةً بـ 13 قتلوا العام الماضي (2018).

وزعمت معطيات "إسرائيلية" بأنه خلال العام الحالي جرى تنفيذ 19عملية في الضفة الغربية قتل فيها 5 "إسرائيليين" بينهم 3 جنود و مستوطنين اثنين، كما أصيب العشرات، وذلك بالإضافة للمئات من عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة، والحجارة وغيرها.

و وفقاً للصحيفة، فإن الانخفاض في عدد قتلى العمليات، وكذلك في تنفيذ الهجمات ضد المستوطنين وجنود الإحتلال لا يعني انخفاض دوافع الفصائل الفلسطينية العاملة بالضفة من التخطيط لهجمات كبيرة، خاصة من قبل حركة حماس والجبهة الشعبية.