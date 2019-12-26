ماندلبليت يطلب من الحكومة موقفا قانونيا بشأن نتنياهو

طالب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت من ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية تحديد موقفها القانوني فيما إذا كانت ستقبل أم ترفض الالتماس المقدم بشأن قانونية تشكيل عضو كنيست بتشكيل حكومة رغم وجود لوائح اتهام موجهة ضده. في إشارة إلى بنيامين نتنياهو.

وأوضح ماندلبليت للمحكمة أنه يجب أن تحدد موقفها القانوني من الالتماس المقدم قبل أن يقدم رأيه القانوني بشأن القضية. بحسب ما ذكرت القناة العبرية 12.

يشار إلى أن المحكمة طلبت من ماندلبيلت قبل أيام تقديم رأيه القانوني حول تكليف نتنياهو لتشكيل حكومة إسرائيلية وأمهلته 48 ساعة قبل موعد المحكمة في نهاية الشهر الجاري.

الجدير ذكره، أن لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني للحكومة بحق نتنياهو تتعلق بالرشاوي والفساد وخيانة الأمانة.