ميسي يكشف: صمامويل إيتو سر نجاحي

كشف نجكم الكرة العالمي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، أن نصيحة زميله السابق الكاميروني صامويل إيتو، هي التي ساهمت في رفع مُعدل أهدافه.

وكشف ميسي، خلال حواره مع رابطة الليجا في الذكرى الـ90 للبطولة الإسبانية: "أتذكر اليوم الذي قال لي فيه صاموئيل إيتو، إن اللحظة التي تسجل فيها سوف تأتي بعدها الأهداف تباعًا".

وأضاف: "كنت أهدر الفرص آنذاك، وقتها بالفعل حين سجلت، أتى الهدف تلو الآخر".

وتابع: "في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب، يكون تفكيري في المشاركة في اللعب مع الفريق أكثر من تسجيل الأهداف".

وعن تحقيقه لرقم قياسي كهداف للدوري الإسباني في 2014، بكسر رقم تيلمو زارا (252 هدفا)، أوضح: "كوني الهداف التاريخي لبطولة بقيمة الليجا، أمر مميز حقًا، وأعتقد أنه أحد أجمل الأرقام التاريخية في مسيرتي".

وعن سر تسجيله الكثير من الأهداف عبر الركلات الحرة، كشف: "مؤخرًا بدأت أنظر وأرى في الركلات إذا كان الحارس يتحرك في وقت مُبكر، وإذا كان يأخذ خطوة أو لا، وكيف هي ردة فعله، وكيف يكون الحائط، والآن أقوم بمزيد من الدراسة وأتدرب بشكل دائم على هذه التسديدات".