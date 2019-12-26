تطورات حالة الطقس في فلسطين خلال الساعات القادمة

يستمر تأثير المنخفض الجوي على الاراضي الفلسطينية الليلة، حيث تتساقط الامطار بغزارة على معظم المناطق، و خصوصاً المناطق الشمالية، و تصل في ساعات الليل الى مناطق الجنوب.

أما يوم غدٍ الجمعة، فمن المتوقع أن تهطل أمطار واسعة النطاق في معظم المناطق لتصبح ديمومة الهطولات أفضل في جنوب القطاع وجنوب الضفة.

وفي ساعات المساء من يوم الجمعة تخف غزارة الهطولات، و يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار، لكن الهطولات تستمر بإذن الله في معظم المناطق ، وكذلك الحال ليلة الجمعة/السبت التي ربما تكون الأفضل الأفضل لمدينتي رفح وخانيونس ، وتستمر فرصة الهطولات نهار السبت على فترات ، وتتركز في السواحل ووسط البلاد ويتلاشى تأثر المنخفض تدريجياً ساعات ليلة السبت/الأحد .

ويتوقع أن تستقر الأجواء يوم الأحد مع طقس بارد في مختلف المناطق.

و حذر موقع طقس فلسطين من خطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة الليلة القادمة وصباح الغد، ومن خطر شدة سرعة الرياح ، ومن خطر انعدام مدى الرؤية الأفقية أحياناً الى ما دون 20 متراً نتيجة الغيوم الملامسة لسطح الأرض في القمم الجبلية والضباب ،