وزارة الثقافة تعفي الفنان والأدباء من ضريبة القيمة المضافة

أعفت وزارة الثقافة الفلسطينية، الفنانين والأدباء من ضريبة القيمة المضافة عن أعمالهم الفنية بغية العمل على تطوير الواقع الثقافي في فلسطين.

أوضحت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الخميس، أنها أعفت الفنانين والأدباء بعد الاتفاق مع الادارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية.

وأكدت وزارة الثقافة إلى أنه لن يتم الطلب من الفنانين من رسامين وشعراء وأدباء باستيفاء الضريبة عن المبالغ التي تخص الصرف لهم نتيجة التعاقد معهم لتنظيم نشاطات وفعاليات فنية أو عروض وانتاج أعمال فنية برعاية وتمويل وزارة الثقافة.

يشار إلى أن الصرف لهذه الفئة سيتم بناء على عقد موقع من المستفيدين وشهادة إنجاز العمل على أساس ما يقدمه المستفيد من عمل إبداعي فني أو موهبة في هذه المجالات، مبينة أن ذلك لا يشمل عمله الأساسي أياً كان، ولا داعي في هذا المجال لأن يصدر فاتورة ضريبة حسب قانون الرسوم على منتجات محلية رقم (16) لسنة .