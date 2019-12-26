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اللواء رجوب يتحدث عن نتائج لجنة تقييم المنتخب الأول

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:03 - 26 ديسمبر 2019
جبريل الرجوب جبريل الرجوب
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يعقد اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، في مقر اتحاد الكرة بالرام، يتحدث خلاله عن النتائج التي توصلت لها لجنة تقييم أداء المنتخب الأول، وجهازيه الفني والإداري.

وكان اللواء الرجوب، قد قرر في أعقاب خسارة المنتخب الفلسطيني في مباراتيه الأخيرتين أمام اليمن وأوزبكستان بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، تشكيل لجنة لتقييم أداء الفدائي.

ويتذيل " الفدائي" ترتيب فرق المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل و3 هزائم، وأدى هذا التراجع إلى ضياع حلم فلسطين بالتأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2022، واقتصار الأمر على القتال من أجل بلوغ نهائيات كأس آسيا " الصين 2023"، للمرة الثالث تواليًا.

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