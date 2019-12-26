السيارات التي اختارها لاعبو ريال مدريد للموسم الجديد

أهدت شركة أودي لصناعة السيارات الألمانية لاعبي نادي ريال مدريد الذي ترعاه منذ العام 2003 سيارات حديثة مع مدربهم زين الدين زيدان الذي لعب للنادي من عام 2003-2006.

وقد اختار زين الدين زيدان سيارة اودي RS3 سبورت باك سوداء.

نالت الهاتشباك عالية الأداء إعجاب كل من كريم بنزيما وتيبو كورتوا، واللذان اختارا اللونين الأبيض والرمادي لسيارتهما، وكان رافاييل فاران هو الوحيد الذي قرر اختيار اس يو في E-tron الكهربائية.

أما سيرجيو راموس، فقد توجه مباشرة نحو سيدان A8 الرائدة، فيما اختار كل من فينيسيوس جونيور وألفارا أودريوزولا وماركو أسينسيو ومارسيلو فييرا اودي A7 سبورت باك.

اختار 7 لاعبين آخرين بينهم داني كارفاجال، لوكاس فاسكويز، توني كروس، جيمس رودريغيز، إيدن هازارد، فيدي فالفيردي وناشو فرنانديز أول نسخة كوبيه على الإطلاق من اس يو في Q8 الفاخرة.

هذا وأما الطراز الأكثر تفضيلاً فقد كان الجيل الجديد من اس يو في Q7 الفاخرة التي سيقودها 11 لاعب هذا الموسم، من بينهم إبراهيم دياز، لوكا يوفيتش، ألفونس أريولا، ماريانو دياز، لوكا مودريتش، إيدر ميليتو، غاريث بيل وإيسكو ألاركون.







