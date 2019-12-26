دراسة تكشف تأثير العمل على صحة المرأة

كشفت دراسة بحثية، أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول مقارنة بغيرهن ممن لا يمارسن أي عمل خارج المنزل، على اختلاف مجالات العمل.

وحلل أطباء هنديون البيانات الصحية لأكثر من 5100 إمرأة عاملة تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عامًا، بهدف تقييم تأثير تقدمهن المهني على صحتهن العقلية والجسدية، حتى بلوغهن سن الشيخوخة.

وكشفت الدراسة، أن النساء اللواتي عملن لمدة 20 عاماً وأكثر خلال سن الرشد أظهرن تدهوراً أقل في الصحة البدنية لدى تقدمهن في العمر، مقارنة بالنساء اللواتي لم يعملن أبداً.

كما أشارت الدراسة إلى أن النساء العاملات لا يتمتعن بصحة أفضل فحسب، ولكنهن أيضاً أقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظائرهن غير العاملات.

واوضحت الدراسة الهندية أن التجارب السلبية في العمل تؤثر سلباً على صحة المرأة البدنية والعقلية مع تقدمهن في العمر، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين".