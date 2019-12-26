الجبهة الديمقراطية تدعو للاستمرار بمسيرات العودة و كسر الحصار

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لاستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وإدامة الاشتباك الجماهيري مع الاحتلال وتعزيز المشاركة فيها كحق مشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان وصفقة ترامب- نتنياهو، وفي مواجهة الانقسام وكسر الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة دون الانزلاق إلى تفاصيل تقود الاحتلال لفرض شروط يرفضها شعبنا.

كما طالبت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي لها اليوم الخميس بتقييم جدي لهذه المسيرة على قاعدة استمرارها وتواصلها شكلاً نضالياً جماهيرياً ضد الاحتلال وإجراءاته التعسفية بالحصار على شعبنا في قطاع غزة وربطاً بالنضال الوطني الفلسطيني من أجل رحيل الاحتلال وتمكين شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الذين هجروا قسراً من أراضيهم عام 48 وفق القرار الأممي 194 وحق شعبنا في تقرير المصير.

و كانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار أعلنت اليوم الخميس، عن قراراها تنظيم المسيرات شهرياً، وفي المناسبات الوطنية البارزة.

ودعت الهيئة في مؤتمر صحفي هام، للتحضير والحشد لإحياء يوم الأرض الخالد 30/3/2020 ، والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة.