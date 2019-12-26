الاحتلال ينشر إحصائية لعدد القتلى "الاسرائيليين" عام 2019

ذكر تقرير "إسرائيلي"، إن عام 2019، شهد استمرارًا لموجة من العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الداخل المحتل.

وحسب التقرير، فقد نُفذت 19 عملية في الضفة المحتلة خلال عام 2019، و قتل فيها 5 "إسرائيليين"، بينهم جنديان وثلاثة مستوطنين، فيما أصيب العشرات، مشيرًا إلى أن هناك مئات العمليات الأخرى مثل إلقاء الزجاجات الحارقة، والحجارة وغيرها.

وعن توزيع العمليات، يشير التقرير إلى أن المستوطنة "أوري أنسباخر" قتلت في أحراش القدس في السابع من شباط بعد طعنها على يد أحد سكان الخليل، وفي 17 آذار أقدم الشهيد عمر أبو ليلى على تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار على مفرق مستوطنة "أرائيل" قرب سلفيت، حيث قام بطعن أحد الجنود "غال كيدان" واستولى على سلاحه وأطلق عليه النار بعدها من مسافة صفر فقتله، وواصل بعدها العملية فأطلق النار باتجاه الحاخام " أحيعاد اتينغار" فأرداه قتيلاً، ليكمل بعدها طريقه ويطلق النار باتجاه أحد الجنود في مكان قريب فأصيب بجراح خطيرة وانسحب من المكان.

وقال التقرير، أن مجموعة فلسطينية في جنوب الضفة نفذت عملية طعن في 8 آب الماضي، استهدفت أحد الجنود "دفير سوريك" بالقرب من مستوطنة " مجدال عوز" بتجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، فقتل في المكان حيث عثر على جثته ملقاة على قارعة الطريق بعدها بساعات.

ونفذت العملية الرابعة قرب عين ماء "بوبين" غربي رام الله، عبر عبوة ناسفة، وقتلت المستوطنة "رينا شنراف" وأصيب والدها وشقيقها بجراح مختلفة، من خلال تفجير العبوة عن بعد.

وحسب التقرير، فقد أصيب في العمليات البطولية ما لا يقل عن (22) إسرائيلية في 19 عملية هجومية، وصفت حالة بعضهم بالخطيرة.

ويلفت التقرير أن العام الحالي 2019 شهد انخفاضًا في عدد العمليات مقارنة بعام 2018 الذي قتل فيه (14) إسرائيلياً بينهم (8) جنود و(6) مستوطنين في عمليات مختلفة.