التعليم يعقد مؤتمراً صحافيا حول تداعيات انهيار جزء من مدرسة الصفا بالخليل

عقد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ومحافظ الخليل اللواء جبريل البكري، اليوم، مؤتمراً صحفياً حول تداعيات حادث انهيار جزء من مدرسة الصفا الأساسية للبنات في مديرية تربية الخليل، بحضور ممثلين عن الأسرة التربوية وذوي الطالبات وعدد من الإعلاميين.

وأكد عورتاني متابعة الحادث على أعلى المستويات ومع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف استخلاص العبر بما يضمن توفير السلامة للطلبة والهيئات التدريسية واتخاذ الإجراءات الرادعة، لافتاً إلى أن ترميم المدرسة واستئناف الدراسة أولوية وفق ضوابط ومحددات تنتصر لمعايير المدرسة الآمنة، مؤكداً في هذا الإطار على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تقصيره، وأن الملف سيحال برمته للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني، والمباشرة بترميم المبنى مع إلزام المقاول بتبعات ذلك وتغطية تكاليف المبنى البديل المؤقت.

وأعلن عورتاني إطلاق مسح وطني شامل لتقييم وضع البيئة المدرسية وكافة مرافقها بالتعاون بين وزارة التربية ووزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة ونقابة المهندسين، كخطوة تؤكد التزام الحكومة بمتابعة هذا الملف، بما يضمن توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلبة، وتبرهن على أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأفضل في مستقبل الأجيال.

بدوره، أكد البكري أنه ومنذ اللحظة الأولى للحادث تم التواصل مع وزير التربية والجهات ذات العلاقة؛ للتباحث في آليات المتابعة، والوقوف على كافة التفاصيل، مشدداً على ضرورة الالتزام بما يصدر من نتائج عن اللجنة المكلفة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية؛ باعتبار لا أحد فوق القانون.

وتضمنت جولة الوزير الاطلاع على مكان الانهيار ومعاينة الأضرار، والاجتماع بمديرة المدرسة والمعلمات، للاستماع منهن لحيثيات متعلقة بالحادث، وتفقد مدرستي بنات فضل عابدين المهنية الثانوية، وذكور ابن رشد الأساسية العليا المميزة بمبناها التاريخي العريق.