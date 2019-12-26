شاهد: قميص يمنع صاحبه من الصعود للطائرة

مُنع صبي نيوزيلندي يبلغ من العمر 10 سنوات من صعود الطائرة، لأنه كان يرتدي قميصا عليه صورة ثعبان ضخم؛ بدعوى أنها يمكن أن تسبب الخوف والقلق بين الركاب وطاقم الطائرة.

ووقعت الحادثة، حينما كان "ستيفي لوكاس" متوجها لمطار جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا مع والديه عائدا إلى بلده بعد زيارة جدته في جنوب أفريقيا، عندما أوقفه رجال أمن المطار وأبلغوه أن عليه أن يستبدل قميصه لركوب الطائرة.

وقال والدي الصبي: "إن رجال الأمن أبلغوهما أن ابنهما لن يستطيع الصعود للطائرة ما لم يستبدل قميصه بموجب القوانين المحلية، التي تحظر ارتداء الملابس أو حمل الألعاب التي عليها صورة ثعابين بحجة أنها قد تسبب الخوف والقلق بين الركاب وطاقم الطائرة".

وأشارت وسائل إعلام جنوب أفريقية، إلى أن ستيفي توصل إلى حل سريع وسهل بقيامه بخلع قميصه ثم ارتدائه مقلوبا من الجانب الداخلي لإخفاء صورة الثعبان، التي أزعجت رجال الامن.