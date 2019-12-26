بعد اعتصام نظمه طلبة الازهر.. رئيس الجامعة يؤكد أنه لن يتخلى عنهم

بعد الاعتصام الذي نفذه طلبة جامعة الأزهر بغزة صباح اليوم الخميس، أكد رئيس الجامعة، أحمد التيان، أنه لن يتخلى عن الطلبة، و لن يُحرم أي طالب من تقديم الامتحانات.

وأوضح التيان في حديث له خلال الاعتصام أن الجامعة ستقوم بإعادة الاختبارات للطلبة الذين لم يتمكنوا من دفع الرسوم في الوقت الحالي وأنه في حال استكمالهم لعملية الدفع ستعاد لهم الاختبارات.

و أكد أن الجامعة تقف بكل إمكانياتها مع "المتعففين" غير القادرين على دفع الرسوم، والسماح لهم بتقديم الاختبارات النهائية، وتحمل الأعباء المالية كافة عن هذه الخطوة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة قيام القادرين بدفع رسومهم واستحقاقاتهم المالية.

ونوه إلى خطورة الأوضاع بالجامعة، مطالبا الجميع بدون استثناء بالوقوف صفا واحدا لانتشال الجامعة من أزمتها المالية للتوجه نحو مستقبل أفضل عنوانه الجودة والنوعية في التعليم الجامعي.