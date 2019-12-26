مصري يقتل طفلين بسبب كلب

لقى طفلان مصرعهما أثناء لهوهما، حيث أطلق عامل مصري النار عليهما؛ لاتهامهما بالاستيلاء على كلبه دون إذنه، الأمر الذي فجر موجة من الغضب في مسقط رأس الطفلين.

وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ إلى قسم شرطة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، يتحدث عن إطلاق نار على طفلين صغيرين، أحدهما يبلغ من العمر 10 سنوات، والثاني 14 سنة؛ ما أدى إلى وفاتهما.

وكشفت التحريات أن عاملا أطلق النار عليهما؛ ما أسفر عن مقتل أحدهما في الحال، وإصابة الثاني إذ تم نقله إلى مستشفى قصر العيني، إلا أنه فارق الحياة.

وأقر المتهم بأنه ارتكب الواقعة، بسبب استيلاء الطفلين على كلب صغير ملك له، وهو ما دفعه للغضب، حيث بحث عنهما، وفور عثوره عليهما يلهوان، تشاجر معهما، ثم أطلق أعيرة نارية.

وأسفرت الحادثة عن مقتل الأول فى الحال، ونقل الثانى إلى مستشفى قصر العيني، إلا أنه فارق الحياة، كما تم القاء القبض على المتهم وخضوعه للتحقيق.