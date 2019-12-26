كهرباء غزة تعتمد جدول منظم لعمل المولدات التجارية

قالت شركة كهرباء غزة، اليوم الخميس، إنها ستعتمد قريبًا لائحة ناظمة لعمل المولدات التجارية بقطاع غزة .

وأضافت الشركة في بيان صحفي لها، أن اللائحة ستكون شاملة لعدد من البنود الواضحة التي تتناول كافة تفاصيل تلك المهنة بحيث تحمى الحقوق وتراعى الواجبات لجميع الأطراف وفي مقدمتها المواطنين المنتفعين.

وفي سياق متصل، أبلغت كانت سلطة الطاقة الفلسطينية، الاثنين الماضي، شركة توزيع الكهرباء بتشغيل مولد ثالث في محطة التوليد.

وبذلك ترتفع كمية الكهرباء التي تستلمها الشركة إلى قرابة (85) ميجاوات من محطة التوليد.

وأوضحت شركة توزيع الكهرباء، أن جدول توزيع الكهرباء حالياً هو 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات فصل، مشيرة إلى أن نسبة عجز بسيطة تسجل في أوقات الذروة الممتدة من قرابة الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء.

وأشارت إلى أن دخول المنخفض الجوي غداً سيؤثر على الجدول، مبينة أنه سيشهد استقرارً نسبيًا نظراً لكمية الكهرباء الاضافية التي حصلت عليها الشركة.

ودعت شركة الكهرباء، المواطنين بضرورة ترشيد استهلاكهم وعدم تشغيل الاجهزة الحرارية بشكل متزامن لكي لا يؤثر ذلك على استقرار الجدول ويؤدى لزيادة الأحمال.

الجدير بالذكر، أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعانون من أزمة الكهرباء منذ ما يزيد عن 13 عامًا جراء الحصار "الإسرائيلي" على القطاع، ناهيك عن الأزمات الاقتصادية والانسانية.