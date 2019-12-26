تعرف بنفسك على صحة قلبك في 30 ثانية

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، طريقة جديدة وسهلة لاختبار صحة القلب لا تتجاوز 30 ثانية، يمكن تجريبها في أي مكان.

وأوضحت الصحيفة عن موقع موقع "برايت سايد" الطبي، فإن الطريقة تتطلب إحضار وعاء ماء، ومكعبات ثلج فقط.

وبين أن آلية إجراء الاختبار تتم بطريقة ملء الوعاء بالماء البارد، وإضافة مكعبات الثلج، يتم إدخال كلتا اليدين لمدة 30 ثانية. وبعد انتهاء الثوان المعدود، يلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب.

وحول معرفة النتيجة، ذكر الموقع أنه في حال أصيبت أصابع اليد بالاحمرار، يعني أن الشخص بصحة جيدة، ولا توجد لديه مشاكل في القب، أو الدورة الدموية وضخ الأكسجين.

أما في حال تحول لون أطراف الأصابع إلى لون باهت مائل للزراق، فحينها يكون هناك مشكلة في القلب أو انتظار الدورة الدموية بداخله.

ونوه الموقع إلى أن النتيجة السلبية من الممكن أن تحصل في حال وجدت مشاكل في خلايا الدم الحمراء، إذ قد تكون مستويات وجود الأكسجين فيها منخفضة.

وبعد ذلك يمكن للشخص تدليك أصابعه، أو تسخينها من أجل إعادة انتظام الدورة الدموية.

ونوه الموقع إلى أن هذه الاختبارات لا تغني عن زيارة الطبيب المختص.