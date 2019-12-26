الاعلام العبري يكشف عن مخالفات خطيرة في انتخابات الليكود

ذكرت وسائل الاعلام العبرية، اليوم الخميس، أن مخالفات وصفها بـ"الخطيرة" وقعت في الانتخابات التمهيدية لقيادة حزب الليكود "الإسرائيلي".

وكشفت صحيفة معاريف العبرية، عن حدوث مخالفات كبيرة، في مقر "ساعر"، في الانتخابات التمهيدية لقيادة الليكود، مبينة أن بعض المراقبين تم منعهم من الدخول لمراكز الاقتراع.

ولفت الصحيفة أن العديد من الناخبين عادوا إلى بيتوهم بسبب تأخير افتتاح بعض مراكز الانتخابات.

الجدير بالذكر، أن اليوم الخميس فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للانتخابات التمهيدية على رئاسة حزب "الليكود"، بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومنافسه جدعون ساعر، الذي كان الوحيد من بين كبار أعضاء الحزب الذي تجرأ على التشكيك في فرص نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب السجلات الرسمية، من المقرر أن يشارك في الانتخابات نحو 115 ألف عضو مسجل في "الليكود"، وسط ترجيحٍ بفوز نتنياهو على ساعر، لكن أيضاً وسط عدم استبعاد احتمال حصول مفاجأة قد تشكل هزة عميقة في "إسرائيل"