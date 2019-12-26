والدة الضابط جولدين: فصائل غزة يضحكون علينا

علقت والدة الضابط "الاسرائيلي"، الأسير في قطاع غزة هدار جولدين، على حادثة إطلاق الصاروخ تجاه عسقلان، بالأمس، وهروب رئيس الوزراء نتنياهو الى الملجأ.

وقالت ليئا جولدين، في تغريدة لها على تويتر: "إن الفصائل المسلحة في غزة يضحكون علينا كلنا"، مشيرة الى أنه لا يوجد ردع "اسرائيلي" أمام قطاع غزة.

و تابعت تقول: "انهم لا يضحكون فقط على رئيس الوزراء نتنياهو، بل علينا جميعا، وذلك لأن إسرائيل تريد الهدوء مع غزة بأي ثمن".

و لفتت جولدين الى أن "إسرائيل" تسعى للتسوية وتقدم الهدايا لغزة، بدون أن تطالب بالهدوء مقابل ذلك، أو إعادة الجنود الاسرى من غزة، مقابل ما تريده حماس".