تطبيق إماراتي يتجسس على الهواتف بأيدي "إسرائيلية"

استخدمت الحكومة الإماراتية تطبيقًا على الهواتف الذكية باسم (ToTok) للتجسس على مستخدميه، ويقوم هذا البرنامج بتسريب المحادثات والصور والتسجيلات، وغيرها من المعلومات.

ووفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن التطبيق ابتكرته شركة "بريج هولدينغ" ومقرها في أبو ظبي، وترجيحات بأنها على صلة بشركة "دارك ماتر" الإماراتية المختصة بتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الامارتية يعمل بها مسؤولو استخبارات إماراتيون و"إسرائيليون" سابقون.

وأوضحت أن شركة "دارك ماتر" الاماراتية تخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الأميركية ( F B I) للاشتباه في احتمال ارتكابها جرائم إلكترونية، كما تحقق مع عاملين أمريكيين في الشركة بتهمة ارتكاب جرائم الكترونية وهم موظفون سابقون في وكالة الامن القومي الامريكي ( NSA).

في السياق، قالت مصادر عبرية، إن خريجي وحدة الاستخبارات (8200) استخدموا معرفتهم من الجيش لمساعدة الامارات العربية في تطوير تطبيقات تجسس تسمى ( TO TOK ) تحت غطاء رسائل فورية بسيطة.

وأضافت المصادر العبرية، أن التطبيق كان يهدف بالأساس للتجسس بأوامر وتعليمات من دولة الامارات، محملة "اسرائيل" جزءًا من المسؤولية بما أن المعرفة "إسرائيلية" وتخدم دول أجنبية ونوايا سيئة.