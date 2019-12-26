وفد من التواصل الجماهيري لـ "الجهاد" يزور رابطة علماء فلسطين

زار وفد من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في حركة الجهاد الإسلامي، محافظة غزة، رابطة علماء فلسطين لجنة إصلاح النصر، وذلك من باب التواصل بين الطرفين، وضم وفد الحاج أبو ثائر عطية والشيخ أبو حمودة العايدي والحاج أبو حسن الحساسنة والحاج أبو العبد ماضي والحاج أبو صلاح جهير وعدد من أعضاء اللجنة في المنطقة.

وكان في استقبال الوفد رئيس اللجنة الشيخ حسن الخطيب والحاج أبو أنس بعلوشة وعدد من أعضاء اللجنة في المنطقة.

من جهته رحب الشيخ حسن الخطيب بالحضور وأثنى على جهدهم المتواصل في التواصل مع أبناء شعبنا المحاصر وإصلاح ذات البين.

وتناقش الوفد الزائر مع الرابطة سبل العمل المشترك وتوعية رجال الإصلاح بالمفاهيم الشرعية الخاصة بالعمل الإصلاحي، والعمل معا على الارتقاء بالعمل دينيا وروحيا بالإضافة لتوزيع كتب على كافة رجال الإصلاح حول الشريعة والقانون.