خبراء يحذرون من تهديدات الاحتلال ويؤكدون الوقت حساس جدًا

حذر خبير عسكري وأخر في الشأن الإسرائيلي من تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات اغتيال أو عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة بعد هروب نتنياهو للمرة الثانية خلال العام الحالي 2019 من صواريخ غزة.

وسيطرت التصريحات الانفعالية لقادة الاحتلال الإسرائيلي بعد صاروخ الأمس الذي دفع نتنياهو للهروب للملاجئ في صورة أعادت الذاكرة لهروبه الأول قبل اغتيال القائد بهاء أبو العطا.

وأكد الخبيران في تصريحات لـ"فلسطين اليوم" أن الأزمة التي يعاني منها بنيامين نتنياهو كبيرة جدًا وقد تدفعه للتوجه لعملية عسكرية لحماية نفسه والحفاظ على حياته السياسية المهددة بالانهيار.

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التهديدات في هذا الوقت خطيرة

الخبير العسكري واللواء المتقاعد واصف عريقات حذر، من التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة حول إعادة سياسة الاغتيال ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح اللواء عريقات في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تهديدات الإسرائيلية تدلل على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يمر بأزمات كبيرة ويحاول أن يصدرها عبر العمل العسكري ضد إحدى الجبهات.

وشد عريقات، على أن التهديدات الإسرائيلية في هذه المرحلة وهذا التوقيت الحساس جدًا يجب أن تأخذ على محمل الجد، داعيًا جميع عناصر المقاومة في قطاع غزة لأخذ الحيطة والحذر الشديد.

وقال: "الإسرائيليون يعتبرون أن حل المشاكل التي تواجههم سواء من خلال محاكم الجنايات ومحاكمة نتنياهو وتهم الفساد والسجن وأزمة الانتخابات لا يمكن حلها إلا من خلال التصعيد العسكري ضد إحدى الجبهات وبالتحديد ضد جبهة قطاع غزة.

وتوقع الخبير العسكري بأن ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديداته هذه المرة بنسبة كبيرة خاصة وأنه بدأ يتحدث عن أسماء قادة في فصائل المقاومة، وهذا الأمر خطير يشبه قضية اغتيال القائد بهاء أبو العطا.

الأدوات مشروعة لحماية نفسه

فيما يرى المختص في الشأن الإسرائيلي حسن لافي، أن "إسرائيل" بدأت فعلًا في سياسة الاغتيالات عندما قررت اغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال فاشلة لعضو المكتب السياسي في الجهاد أكرم العجوري في دمشق.

وقال لافي في تصريحات لـ"فلسطين اليوم": "جميع الأدوات والوسائل ستكون مشروعة أمام نتنياهو لحماية نفسه من خطر انتهاء حياته السياسية كاملًا، وتنفيذ عملية عسكرية أو اغتيال نشطاء في المقاومة على سلم أولوياته لحماية نفسه.

واَضاف: "يحاول نتنياهو إيجاد مبرر لاتخاذ قرار الاغتيال وصاروخ الأمس الذي دفع رئيس حكومة الاحتلال للهروب إلى الملاجئ هو إهانة شخصية لنتنياهو".

وأوضح أن الصاروخ لم يهين المؤسسة الإسرائيلية بشكل كامل كما كان يفعل القائد بهاء أبو العطا على مدار العامين السابقين من إطلاق صواريخ باستمرار على مستوطنات غلاف غزة.

ويعتقد لافي بأن صاروخ الأمس ليس حجة قوية لنتنياهو للتوجه إلى عملية عسكرية أو تنفيذ عمليات اغتيال ضد قطاع غزة، قائلًا: "إذا نجح نتنياهو في وضع المؤسسة العسكرية في الزاوية فإن القرار العسكري قد يكون قريبًا".

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انتخابات مصيرية

وحول وضع نتنياهو السياسي قال: "نتنياهو يواجه أزمة سياسية خانقة فهو يخوض اليوم انتخابات داخل الليكود وهذا مؤشر بوجود أشخاص يفكرون بخلافة نتنياهو".

وأضاف الأزمة الأخرى وهي الحكومة الإسرائيلية: "فإن الانتخابات الثالثة المقرر اقامتها في شهر مارس القادم ستكون مصيرية لحياة نتنياهو فإما النجاح في تشكيل الحكومة والحصول على الحصانة أو البقاء في السجن.

وأشار إلى أن تلك الأمور تدفع نتنياهو نحو تصدير أزماته السياسية على إحدى جبهات المقاومة.

معركة جديدة

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر: "إن أحداث ليلة أمس من قصف إسرائيلي على غزة؛ وصاروخ فلسطيني انطلق منها؛ اثبت الفرضية القائلة بأننا سنكون على موعد مع مثيلاتها حتى يذهب الإسرائيليون لصناديق الاقتراع في مارس".

وأوضح أبو عامر في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأمور ليست معروفة إن كانت ستتدحرج أم تبقى على وتيرتها المنضبطة.

ردود الفعل الإسرائيلية

الوزير يسرائيل كاتس عضو الكابينت قال وفقا لإذاعة الاحتلال" لقد أعدنا سياسة الاغتيالات، وهناك جهد استخباراتي يجري لتحديد هل هناك مسؤول جديد يقف خلف إطلاق الصواريخ على "إسرائيل" - سنقوم باغتياله.

في حين اكد عضو الكابينت يوآف غالانت ، الى انه وبالنظر إلى الوضع في القطاع في النهاية سنضطر لشن عملية عسكرية كبيرة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة، وللأسف نحن في الطريق إليها".

واعتبر الوزير أوفير أكونيس " ان عملية عسكرية كبيرة ومعقدة ستحدث عاجلاً أم آجلاً في غزة، يجب أن نتحدث إلى المنظمات هناك بلغتهم، يجب توجيه ضربة قوية لهم لن يتعافوا منها لسنوات عديدة".

وقال الوزير وعضو الكابينت أمير أوحانا: "لا يوجد حل لغزة إلا من خلال تعزيز وتحديث الردع".

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