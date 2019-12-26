جدول توزيع الكهرباء في الضفة بعد القطع في القدس المحتلة

أكدت شركة كهرباء محافظة القدس عن تبلغها ببرنامج قطع التيار الكهربائي من شركة كهرباء الاحتلال، والذي سيمتد على مدار 4 ايام ، مشيراً الى انه سيبدأ البرنامج في 29 من الشهر الجاري، حتى الثاني من الشهر المقبل، وسيكون القطع لمدة 3 ساعات يوميا.

وحسب البرنامج فأن القطع سيطول معظم المناطق في مدينة رام الله وسيكون على مدار 3 ايام.

وقالت الشركة في بيان صحفي انه بناء على الجولة الخامسة والصادرة من كهرباء إسرائيل من انذار بالقطع للجولة الجديدة الذي تسلمته الشركة يوم الأحد بتاريخ 8/12/2019 وتبعاً لجدول تقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة التي بدأت في الجولة الأولى 22/9/2019 وحتى تاريخه، وهي بذلك تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت الشركة انه رغم كل المحاولات بالمناشدة لوقف السرقات وإيجاد الحل الملائم لموضوع التجمعات السكانية غير الملتزمة بما فيها مناطق ج ومناطق غلاف القدس ومخيمات الصمود إلا أنه وبكل أسف ما زال الأغلبية في تلك المناطق وكأن الأمر لا يعنيه.

وفيما يلي برنامج القطع الذي نشرته شركة كهرباء القدس :



