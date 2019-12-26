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سيول وفيضانات بلبنان تتسبب بأضرار كبيرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:22 - 26 ديسمبر 2019
السيول السيول
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تسببت سيول وفيضانات، اليوم الخميس 26/12/2019، بأضرار كبيرة في مناطق لبنانية مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الأمطار الغزيرة صحبت بحبات من الثلوج فوق المرتفعات، فيما تشكلت سيول سببت أضرار جسيمة في منازل، وأشجار، وطرقات.

وقال موقع "جنوبية" إن الفيضانات تسببت في تحويل منطقة السان سيمون ببيروت، إلى منطقة منكوبة.

وتسببت الأمطار في إغلاقات للمصارف على مداخل جنوبي بيروت، وطريق المطار.

وذكرت مصادر أن كمية الأمطار وصلت من 70 ميليمترا شمال البلاد وأكثر من 130 ميلمترا جنوبها.

وسقطت بعض أسوار المنازل، فيما اجتاحت السيول مقبرة اليهود التاريخية في السوديكو في منطقة الأشرفية وتسببت في خراب بعض القبور.

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