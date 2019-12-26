حماس تُعلق على القصف "الاسرائيلي" الليلة الماضية على غزة

حملت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الخميس، 26/12/2019 "إسرائيل" “المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد على قطاع غزة وقصف واستهداف مواقع المقاومة”.

واتهمت حركة حماس "إسرائيل" بتصدير أزماتها الداخلية إلى غزة بعد شنها غارات جوية على القطاع الليلة الماضية ، مشيراً الى ان “هذا التصعيد يأتي في سياق مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حماقاته وعدوانه على شعبنا الفلسطيني وتصدير أزماته الداخلية على قطاع غزة”.

وأضاف أن “حجم القصف وتوقيته يعكس عمق الأزمات والارتباك والتخبط التي يعاني منها الاحتلال، والتمادي في العدوان يعني أنه لا يدرك تبعات ومآلات دخوله في هذه المرحلة”.

وأكدت حركة حماس أنها “قادرة على فرض معادلات جديدة ولن تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها ومواصلة معاركها دفاعا عن شعبنا وحماية له ولن تسلم بمعادلات الاحتلال مهما بلغت التضحيات”.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية الليلة الماضية غارات على قطاع غزة من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.