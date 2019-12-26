أزمة جامعة الازهر متواصلة.. الطلبة هم "الضحية" والأطر الطلابية تحارب دون وساطات جدية

تدخل أزمة جامعة الازهر اليوم الخميس 26/12/2019 ، يومها الخامس على التوالي بعد ان بدأت الاطر الطلابية معركتها المطلبية بالاعتصام السلمي داخل أروقة جامعة الازهر ، لإنصاف الطلبة بعد إصرار الجامعة على منع كل الطلبة الذين لم يدفعوا الرسوم من دخول الامتحانات النهائية ، ووضع دفع الرسوم كاملةً او 80% منها شرطاً لدخول الامتحانات .

الأطر الطلابية في جامعة الازهر والتي رسمت اسمى درجات الوحدة داخل الجامعة في ترابطهم قالت كلمتها ، وأصرت على الوقوف بجانب الطلبة وخاصة بعد فشل كافة الحوارات التي بدأت منذ شهر حتى الآن ، ليكون عنون معركتها " الامتحانات لجميع الطلبة " ثم بعد ذلك الجلوس والتفاوض

محمد الأشقر منسق الرابطة الاسلامية بجامعة الازهر ، قال ان الاطر الطلابية بالجامعة ترفض رفضاً باتاً ان يتم طرد اي طالب بسبب الرسوم الدراسة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة ، موضحاً ان الاطر الطلابية ومنذ يوم الاحد الماضي تخوض معركتها من اجل انصاف الطلاب ممن لم يتمكنوا من دفع الرسوم.

الاشقر وخلال تصريحات خاصة لوكالة "فلسطين اليوم" قال ان حوالي 5000 طالب لم يتمكنوا من دفع الرسوم ، وان الامتحانات ستبدأ في معظم الكليات يوم الاحد القادم ، وجميع الطلبة غير قادرين على دفع الرسوم .

وبين ان الجامعة تطالب الطلبة بدفع الرسوم كاملةً مقابل تقديم الامتحانات ، وهو ما نرفضه نظراً لصعوبة الاوضاع الاقتصادية ، مشيراً الى انه لا حلول في الافق حتى اللحظة مع ادارة الجمعة

ومن جانبه أكد أحمد حلس منسق الشبيبة الفتحاوية بجامعة الازهر ، على مواصلة الأطر الطلابية اعتصامها المفتوح داخل الجامعة لليوم الخامس على التوالي ، مشيراً الى انه لا تراجع عن الخطوة حتى تتراجع الجامعة عن شروطها القاسية .

وشدد حلس خلال تصريحات لوكالة "فلسطين اليوم" لاجديد حتى اللحظة بعد خطواتنا السلمية لانتزاع حقوق الطلبة والمتمثلة بضرورة تقديم جميع الطلبة الامتحانات دون اي استثناءات لاحد، معتبراً ان الضحية من كافة القرارات التي اصدرتها الجامعة هو الطالب الذي سيحرم من الامتحانات ، وخاصة ان جميع الطلبة يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة .

وأشاد حلس بالوحدة التي رسمتها الاطر الطلابية داخل الحرم الجامعي ، ووقفهم صفاً واحداً حتى انتزاع كافة المطالب ، معتبرا ان التفاوض من قبل الاطر الطلابية متواصلة مع ادارة الجامعة منذ شهر لحل الازمة ، ولكن دون اي حلول لتعنت الجامعة في شروطها .

وطالب حلس ادارة الجامعة الاستجابة لمطالب الطلبة , والوقوف الي جانبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

وتبقى الازمة عالقة وسط مطالبات من الوساطات ووسائل الاعلام لمساندتهم ، للسماح لجميع الطلبة بتقديم الامتحانات .