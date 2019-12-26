مصرع 7 مهاجرين غرقًا وإنقاذ 64 شرق تركيا



ذكرت وسائل اعلام تركية اليوم الخميس، أن 7 مهاجرين لقوا مصرعهم جراء غرق مركبهم في بحيرة كبيرة في جنوب شرق تركيا وتم انقاذ 64 آخرين.

وأوضحت وسائل إعلام تركية، أن حادثة الغرق الذي وقعت جنوب شرق تركيا لم تعرف أسبابها بعد.

ووقع الحادث المؤسف ليل الأربعاء الخميس في بحيرة فان (جنوب شرق) في محافظة "فان" وتقع على طريق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وأشارت وسائل الاعلام أن تهم العثور على المركب مقلوبا قرب ضفاف البحيرة قرب بلدة عديلجفاز وكان يقل مهاجرين من أفغانستان وباكستان وبنغلادش.

وتم العثور على خمسة اشخاص متوفين بالقرب من المركب، بينما توفي اثنان آخران بعد نقلهما إلى المستشفى.

كما نقل الأشخاص الـ64 الذين تم إنقاذهم إلى مستشفيات في المنطقة، بينما تواصل السلطات عمليات البحث للعثور على ركاب آخرين محتملين.