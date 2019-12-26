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"حزب الليكود" يبدأ انتخاباته الداخلية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:15 - 26 ديسمبر 2019
اعضاء حزب الليكود الإسرائيلي اعضاء حزب الليكود الإسرائيلي
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بدأ حزب الليكود الإسرائيلي انتخاباته الداخلية اليوم الخميس، لاختيار رئيس للحزب يقود الائتلاف الحاكم بعد انتهاء ولاية نتنياهو.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن رئيس حكومة تسير الاعمال بنيامين نتنياهو، والنائب جدعون ساعر يتنافسان على رئاسة الحزب.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى على رئاسة الحزب منذ خمس سنوات كان يقودها نتنياهو.

ومن الجدير ذكره أن "إسرائيل" تستعد لإجراء الانتخابات الثالثة خلال عام واحد ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات في آذار/مارس القادم.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل وبعد الانتخابات التي جرت في أيلول/سبتمبر.

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