مداهمات واسعة لعدد من منازل المواطنين في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 26/12/2019، حملة مداهمات واعتقالات، في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا في الخليل، ان قوات الاحتلال اعتقلت ، مواطنا من بني نعيم جنوب الضفة الغربية المحتلة ، بعد ان اقتحمت قوات كبيرة بلدة بني نعيم شرق الخليل، واعتقلت زيد عبد الناصر دعيس، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وبينت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها ياسر محمد عبد العزيز زماعرة، ومحمد عبد الهادي السعدة.

وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابا من بلدة قراوة بني حسان غرب المدينة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشاب مصطفى عاصي (19 عاما)، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وقلقيلية اعتدت قوات الاحتلال على مواطنين وانتشرت في أحياء المدينة عقب اقتحامها فجر اليوم. وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أوقفوا مركبة مواطن وسط المدينة واعتدوا عليه بالضرب المبرح عقب مروره على حاجز مفاجئ نصبه الجنود قرب مقر بنك فلسطين القديم وسط المدينة. كما انتشرت قوات الاحتلال في حي النقار غربي المدينة حيث فتشت عددا من المنازل واعتدت على المواطنين واستجوبت عددا منهم قبل انسحابها في وقت مبكر من صباح اليوم. وفي أريحا داهم جيش الاحتلال منزل المواطن محمود الولجي دون الإبلاغ عن اعتقالات.