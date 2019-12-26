ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إحصائية أولية للحريق المدمر في تشيلي

  • فلسطين اليوم - تشيلي
  • 10:17 - 26 ديسمبر 2019
صورة من الحريق صورة من الحريق
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

نشرت حكومة تشيلي اليوم الخميس إحصائية أولية عن الحريق الكبير الذي شب في مدينة فالباريزو السياحية غرب البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل في بيان له، أن 12 رجلًا من الإطفاء أصيبوا بجراح متفاوتة وأن أكثر من 245 منزلًا دمروا بالكامل أو جزئيًا، إضافة إلى أن 150 هكتارًا دمروا على تلتي روكوانت وسان روكي.

وأشار إلى أن عشرات العائلات لا زالت محرومة من التيار الكهربائي في منطقة الحريق الكبير.

ولفت بلوميل، إلى أن طواقم الإطفاء طوقت النيران لكنها لم تتمكن من السيطرة على الحريق بالكامل حتى الآن.

الحريق الكبير بدأ في منطقة مليئة بالمراعي والحراج وامتد بسرعة كبيرة إلى المنازل الخشبية في أحياء مأهولة تقع على التلتين فالباريزو.

وبعد وصول الحريق للأحياء المأهولة بالسكان، قامت رجال الإطفاء والشرطة والجيش بإجلاء عشرات العائلات التي كانت تستعد للاحتفال بعيد الميلاد.

وأمضى العديد من هذه العائلات ليلتهم في مراكز إيواء أقيمت على عجل.

الأكثر مشاهدة

متعلقات