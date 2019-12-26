إحصائية أولية للحريق المدمر في تشيلي

نشرت حكومة تشيلي اليوم الخميس إحصائية أولية عن الحريق الكبير الذي شب في مدينة فالباريزو السياحية غرب البلاد يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل في بيان له، أن 12 رجلًا من الإطفاء أصيبوا بجراح متفاوتة وأن أكثر من 245 منزلًا دمروا بالكامل أو جزئيًا، إضافة إلى أن 150 هكتارًا دمروا على تلتي روكوانت وسان روكي.

وأشار إلى أن عشرات العائلات لا زالت محرومة من التيار الكهربائي في منطقة الحريق الكبير.

ولفت بلوميل، إلى أن طواقم الإطفاء طوقت النيران لكنها لم تتمكن من السيطرة على الحريق بالكامل حتى الآن.

الحريق الكبير بدأ في منطقة مليئة بالمراعي والحراج وامتد بسرعة كبيرة إلى المنازل الخشبية في أحياء مأهولة تقع على التلتين فالباريزو.

وبعد وصول الحريق للأحياء المأهولة بالسكان، قامت رجال الإطفاء والشرطة والجيش بإجلاء عشرات العائلات التي كانت تستعد للاحتفال بعيد الميلاد.

وأمضى العديد من هذه العائلات ليلتهم في مراكز إيواء أقيمت على عجل.