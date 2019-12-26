سلاح إسرائيلي جديد لمواجهة البالونات والطائرات الورقية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تطوير أدواته بشكل مستمر في مواجهة البالونات والطائرات الورقية التي يتم اطلاقها من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وكشفت القناة الاسرائيلية الـ2، عن نظام جديد تم تطويره من قبل ما يسمى "شرطة حرس الحدود" ويعمل بالليزر لإسقاط البالونات والطائرات الورقية.

ووفقًا للقناة الإسرائيلي فإن النظام يعمل على "شفرة الضوء" للتعامل مع التهديدات على طول الحدود الشمالية والجنوبية على مدى كيلومترين.

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل في الليل والنهار مع إطلاق شعاع الليزر الذي يصل إلى مدى كيلومترين، ويتم حمل النظام على عربة متنقلة، كما تم تطوير وتصنيع النظام الجديد على مدار العام الماضي.

وقال كوبي ساتورن الذي قاد وأشرف على إنتاج النظام: "يوفر النظام استجابة شبه كاملة لتهديد البالونات والطائرات الورقية ويوفر حلاً فعالًا وآمنًا".