احتجاجات العراق.. تكليف العيداني يثير المتظاهرين

مازال ترشيح أسعد العيداني، محافظ البصرة الحالي، لمنصب رئيس الوزراء، يثير غضب المتظاهرين العراقيين الذين أغلقوا طرقاً رئيسة وسط المحافظة.

وكان الرئيس برهم صالح قد كلف العيداني، رسمياً رئيساً لمجلس الوزراء، ويدعوه لتشكيل حكومته خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف.

وتشهد البصرة والمحافظات الجنوبية تظاهرات حاشدة وإضرابات بسبب عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة.

وقد رفعت الأجهزة الأمنية في البصرة حالة الإنذار في المحافظة إلى المستوى "ج" وحتى إشعار آخر، فيما أقدم العشرات من المحتجين في محافظة البصرة، على حرق إطارات في تقاطعات وشوارع المحافظة، رفضاً منهم لتكليف العيداني بتشكيل الحكومة.

وقد تدخلت قوات الأمن لفض المواجهات وألقت القبض على عدد من المسلحين، فيما لاذ آخرون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأسعد العيداني هو ثالث مرشح لرئاسة الوزراء ترفضه ساحات الاعتصام، بعد محمد شياع السوداني وقصي السهيل.