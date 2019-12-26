بعد هرب نتنياهو بالأمس..تهديدات "اسرائيلية" لغزة بعملية عسكرية واسعة والعودة للاغتيالات

تتواصل ردود الافعال "الإسرائيلية" منذ صباح اليوم الخميس، 26/12/2019 من قادة الاحتلال وذلك بعد أجبرت صواريخ غزة رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" خلال إلقاء كلمته استعداداً للانتخابات ، للمرة الثانية على الهروب والإختباء من الصواريخ .

التهديدات سيطرت على ردود الافعال "الاسرائيلية"، وتفاوتت بين المطالبة بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة ، وين الحديث عن العودة للاغتيالات .

الوزير يسرائيل كاتس عضو الكابينت قال وفقا لإذاعة الاحتلال" لقد أعدنا سياسة الاغتيالات، وهناك جهد استخباراتي يجري لتحديد هل هناك مسؤول جديد يقف خلف إطلاق الصواريخ على "إسرائيل" - سنقوم باغتياله.

في حين اكد عضو الكابينت يوآف غالانت ، الى انه وبالنظر إلى الوضع في القطاع في النهاية سنضطر لشن عملية عسكرية كبيرة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة، وللأسف نحن في الطريق إليها".

واعتبر الوزير أوفير أكونيس " ان عملية عسكرية كبيرة ومعقدة ستحدث عاجلاً أم آجلاً في غزة، يجب أن نتحدث إلى المنظمات هناك بلغتهم، يجب توجيه ضربة قوية لهم لن يتعافوا منها لسنوات عديدة".

وقال الوزير وعضو الكابينت أمير أوحانا: "لا يوجد حل لغزة إلا من خلال تعزيز وتحديث الردع".