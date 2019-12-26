هل يعود خالد مشعل لرئاسة المكتب السياسي لحماس؟

يستعد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل للعودة لرئاسة الحركة من خلال الترشح للانتخابات الداخلية، وفقًا لموقع قناة "ريشت كان العبري".

ومن المتوقع أن تبدأ الانتخابات داخل حركة حماس بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام المقبل وتنتهي في الربع الأول من العام الذي يليه كما يقول الموقع العبري.

وزعمت القناة العبرية، أن دولتي قطر وتركيا تتفقان على خطة إعادة مشعل لرئاسة حركة حماس كونه يدعم من الجزء المضاد للتيار المتقارب مع السعودية ومصر.

وكما تدعي القناة أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس سينتخب نائبًا لمشعل، والهدف من ذلك هو تقليل نفوذ صالح العاروري الموالي لإيران.

وقالت القناة، في حال عاد مشعل لرئاسة الحركة فإنه ستعود قوة القرار لدى حماس الخارج كما كان قبل الانتخابات الأخيرة على حد قولها.

يُشار إلى أن إسماعيل هنية انتخب رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السادس من مايو/أيار عام 2017م خلفاً للأستاذ خالد مشعل، وبذلك يكون هنية الرئيس الثالث للمكتب السياسي لحركة حماس.