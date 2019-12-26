لارا إبراهيم تناشد الصحة بالموافقة على دواء خاص لمرض قاتل

تفاجأت الشابة لارا إبراهيم الدحلة من مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة بوقف ادخال الدواء الخاص الذي تتناوله إلا بموافقة من وزارة الصحة.

وتعاني لارا إبراهيم من مرض خطير ونادر جدًا يطلق عليه "النوم القهري" وهو عبارة عن النوم في كل وقت أثناء اللعب والجلوس وتناول الطعام والدراسة ويمنعها هذا المرض من الضحك والحزن مطلقًا.

وأصيبت الشابة لارا (22 عامًا) بهذا المرض منذ أن كانت في السابعة من عمرها وهذا المرض يصيب عدة اشخاص فقط في العالم.

الشابة لارا عبرت عن حزنها وأسفها لهذا المرض القاهر والقاتل وقالت: "أنا محرومة من الضحك كي لا تتأثر اعصابي لان هذا المرض يسبب نوبات شلل مؤقتة تصيب جميع العضلات في حال الانفعال سواء ضحك أو حزن".

وعندما بحثت الشابة لارا عن الدواء في كافة الصيدليات في الضفة المحتلة وأراضي الداخل وفي الأردن لكنها لم تجد مطلقًا.

وبعدما بحثت أسرتها عن الدواء في المستودعات أبلغها أحد المستودعات بأن وزارة الصحة ترفض احضار هذا الدواء ولا يمكن احضاره من الخارج إلا بموافقتها.

وتتمنى أسرة الدحلة من وزارة الصحة بأن توافق وتساعدها في احضار الدواء لتخفيف آثار هذا المرض.