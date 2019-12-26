توغل محدود لآليات الاحتلال شرق رفح

توغلت عدد من آليات الاحتلال ، صباح اليوم الخميس 26/12/2019 ، في اراضي المواطنين شرق رفح جنوب قطاع غزة .

وأفاد مراسلنا ان 5 جرافات عسكرية "إسرائيلية" من نوع D9 وكباش عسكري توغلت إنطلاقاً من الحدود الشرقية لحي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبين مراسلنا ان جرافات الاحتلال تقوم بعمليات تسوية وتجريف وتتجه نحو المناطق الجنوبية للمكان .

ويشار الى ان قوات الاحتلال قصفت عدداً من مناطق القطاع بعد ان اطلقت المقاومة صاروخاً نحو عسقلان ، اجبرت فيه نتنياهو على النزول من المنصة للمرة الثانية خلال عام 2019 ، والذي اعتبره الاحتلال اهانة لنتنياهو و"لاسرائيل"