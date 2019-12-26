أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس 26/12/2019

استقرت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس 26/12/2019، بعد أن حافظت على الانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وجاءت حالة الاستقرار في أسعار العملات بشكل ملحوظ اليوم الخميس 26/12/20192019 بعد أن تعافى في الأسواق المحلية.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس 26/12/2019 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4600 دولار/ شيكل

4.8750 دينار / شيكل

3.8350 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.0950 يورو/ دينار

بیع

3.5000 دولار/ شيكل

4.9350 دينار / شيكل

3.8750 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1150 يورو/ دينار