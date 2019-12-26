المنخفض الجوي يصل ذروته وأمطار غزيرة على كل المناطق

يصل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين اليوم الخميس لذروته حيث يتعمق أكثر ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً، الى شديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وقالت دائرة الارصاد الجوية ان هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

ويتمر تأثير المنخفض الجوي غدا، حيث يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

السبت 2019/12/28: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاحد 2019/12/29: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية يومي الخميس والجمعة من خطر :

1-شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم /ساعة

2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.