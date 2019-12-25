ليبرمان: هروب نتنياهو للمرة الثانية خلال عام للملاجئ خضوع لغزة

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" الأسبق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، معقبًا على انطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة: "إنّ هروب بنيامين نتنياهو إلى المكان المحصن في عسقلان عقب انطلاق صافرات الانذار جراء اطلاق صاروخ من قطاع غزة، جاء نتيجة تآكل قوة الردع، أمام قطاع غزة".

وأضاف ليبرمان في تصريحات صحفية مساء الاربعاء : إن هروب نتنياهو أثناء مؤتمر انتخابي لحزب الليكود في عسقلان، للمرة الثانية خلال عام واحد، هو خضوع لغزة، كما أنه خلل في استقرار أمن "إسرائيل".

وأشار إلى ان هروب نتنياهو اليوم، يعني مواصلته الترويج لحكم "حماس" في غزة، الذي وعد بالقضاء عليها عام 2009.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من غزة، بالتزامن مع عقد نتنياهو لقاء انتخابي، فيما بث الاعلام العبري مقاطع فيديو لحظة هروب رئيس الوزراء مع حراسه إلى الملجأ.

الجدير ذكره، أن حادثة هروب نتنياهو في تمام الساعة التاسعة، هي الثانية له خلال عام، حيث سبق وأن هرب في شهر سبتمبر الماضي.