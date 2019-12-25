صحيفة بريطانية تكشف عن انضمام مسلحين سودانيين للقتال في ليبيا

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن مئات السودانيين وصفتهم "بالمرتزقة"، انضموا للقتال بين صفوف قوات اللواء خليفة حفتر الليبية، للقتال ضد قوات فائز السراج في مدينة طرابلس.

وأشارت الصحيفة، إلى ان المقاتلين السودانيين المنضمين للقتال في ليبيا، هم من قاتلوا الحكومة السودانية في الخرطوم.

وقالت :"إن قادة المجموعات المسلحة السودانية في ليبيا استقبلت المقاتلين لدعم جهود حفتر في مقاتلة السراج"، وفق ما جاءت به "الغارديان".

وأضافت أن اعداد المسلحين السودانيين حوالي 3 آلاف مقاتل في ليبيا.

وكان اللواء خليفة حفتر، قد اعلن في وقت سابق شنّ هجومًا عسكريًا واسعًا ضد القوات فائز السراج للسيطرة على مدينة طرابلس، لا يزال حتى اللحظة، اسفرت عن مقتل عشرات المقاتلين من الجانبين بينهم مدنيين، فضلاً عن إصابة العشرات.