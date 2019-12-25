موقع روتر: "لا ندري من الغبي "كوخافي أم نتنياهو" الذي جاء في توقيت ساعة أبو العطا"

عقب موقع روتر العبري فور الاعلان عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة أثناء مؤتمر انتخابي لحزب الليكود في مدينة عسقلان المحتلة، وانطلاق صافرات الانذار التي أجبرت رئيس الحزب بنيامين نتنياهو للهروب للملاجئ المحصنة للمرة الثانية في المدنية، عقب بالقول:" لا ندري إن كان رئيس الأركان أفيف كوخافي غبيا جدا عندما تحدث في مؤتمر هرتسيليا اليوم عن استغلال اللحظة التي تم فيها التخلص من بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهو على ما يبدو حرك العظام في قلوب إخوانه، أم أن نتنياهو هو الغبي الذي قدم إلى عسقلان في نفس توقيت ساعة أبو العطا (الساعة التاسعة).

وأضاف الموقع، أن الصاروخ الذي انطلق من قطاع غزة يخضع لمنطقة تحت سيطرة حركة الجهاد الإسلامي، في إشارة إلى تحميل الحركة المسؤولية عن اطلاق الصاروخ.

يشار إلى أنه لم يعلن أي فصيل فلسطيني في قطاع غزة عن إطلاق صواريخ تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

الجدير ذكره، ان نتنياهو تعرض لنفس الموقف في شهر سبتمبر الماضي أثناء إلقائه خطاباً في مهرجان انتخابي له في مدينة عسقلان المحتلة، حيث تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة في تمام الساعة التاسعة مساءً ، وهو ما أدى إلى هروب نتنياهو للملاجئ وإلغاء المؤتمر.