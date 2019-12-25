بعد إهانته للمرة الثانية في عسقلان .. نتنياهو يهدد بعملية اغتيال جديدة

عقب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اطلاق صاروخ من قطاع غزة أثناء مشاركته في الانتخابات الداخلية لحزبه في مدينة عسقلان المحتلة والتي أدت إلى هروبه للملاجئ المحصنة مع انطلاق صافرات الانذار قائلاً:" من أطلق صواريخ المرة الماضية غير متواجد معنا اليوم؛ في إشارة إلى القائد في سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا. وأضاف مهدداً من أطلق الصاروخ قائلاً:" من أطلق الصواريخ اليوم يجّب أن يُجهز نفسه.

الجدير ذكره، ان نتنياهو تعرض لنفس الموقف في شهر سبتمبر الماضي أثناء إلقائه خطاباً في مهرجان انتخابي له في مدينة عسقلان المحتلة، حيث تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة في تمام الساعة التاسعة مساءً ، وهو ما أدى إلى هروب نتنياهو للملاجئ وإلغاء المؤتمر.