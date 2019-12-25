نتنياهو يهرب للملاجئ مجددا في عسقلان مع انطلاق صافرات الانذار

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر البرايمرز الخاص بحزب الليكود في عسقلان.

وبحسب وسائل إعلامية عبرية، فقد تم تهريب نتنياهو تحت حراسة أمنية مشددة إلى مكان محصن.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، :"إنه تم تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وتم اعتراضه من القبة الحديدية".

الجدير ذكره، ان نتنياهو تعرض لنفس الموقف في شهر سبتمبر الماضي أثناء إلقائه خطاباً في مهرجان انتخابي له في مدينة عسقلان المحتلة، حيث تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة في تمام الساعة التاسعة مساءً ، وهو ما أدى إلى هروب نتنياهو للملاجئ وإلغاء المؤتمر.



