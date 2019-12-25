إيران تضبط أسلحة أمريكية استخدمت في اعمال شغب

أعلنت إيران عن ضبطها اسلحة أمريكية الصنع استخدمت في أعمال الشغب في مدينة أصفهان وسط إيران.

وأوضحت السلطات الإيرانية، انها ضبطت 126 قطعة سلاح أمريكية الصنع، موسومة بـ USA استخدمت في أعمال شغب بمدينة أصفهان ، بحسب التلفزيون الإيراني.

وأوضح المدعي العام في مدينة أصفهان علي أصفهاني، قوله إن "الأسلحة تضم بنادق كلاشينكوف ومسدسات و900 طلقة تستخدم في أعمال الشغب دخلت إيران من الحدود الغربية وتم توقيفها في محافظة اصفهان". لافتاً إلى أنه تم اعتقال خمسة أشخاص بتهمة إدخال الأسلحة وتحويلهم للقضاء.

ويأتي الكشف عن الأسلحة الأمريكية المستخدمة في أعمال الشغب في أصفهان تزامنا مع دعوات للتظاهر يوم غد الخميس.