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مناورة بحرية إيرانية روسية وصينية في المحيط الهندي وبحر عمان

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 20:40 - 25 ديسمبر 2019
مناورات بحرية ايرانية مناورات بحرية ايرانية
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن بدء مناورة بحرية جديدة مشتركة مع الجيش الروسي والصيني يوم الجمعة المقبل.

وذكر الناطق باسم الجيش الإيراني، العميد أبو الفضل شكارجي، ان المناورة البحرية المشتركة ستكون في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، لمدة أربعة أيام، بهدف حماية المناطق التجارية العالمية، فضلاً عن استقرار الامن والسلام في المنطقة.

واكد العميد شكارجي، في مؤتمر صحفي، ان المناورة العسكرية تتضمن تبادل الخبرات بين القوات المشتركة، ومساعدة دول المنطقة المذكورة لمواجهة التحديات البحرية.

وشهدت منطقة البحر الخليجي توترًا امنيًا في الأشهر الماضية، بعد إعلان كلاً من ايران والامارات والسعودية تعرض سفنهم للقصف، كذلك اعترض طهران طائرة بدون طيار أمريكية الصنع في 20 يونيو الماضي، بعد دخولها المجال الجوي الإيراني.

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