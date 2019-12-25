الجهاد تدعوا المواطنين لأداء صلاة الفجر في الحرم الابراهيمي لمواجهة اعتداءات الاحتلال

دعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى أداء صلاة الفجر يوم الجمعة المقبل، بعنوان (جمعة فجر الحق)، في المسجد الحرم الإبراهيمي، وذلك استجابة لدعوة أهالي مدينة الخليل.

وقالت الحركة :"إنّ الدعوة جاءت للوقوف جنبًا بجنب مع أهالي المدنية بكافة فئاتها العمرية، في الدفاع عن المقدسات والأرض والعرض من الانتهاكات الاحتلال المواصلة بحقهم".

وأضافت اننا نواجه بكل ما وتينا من قوة قطعان المستوطنين المتطرفين والتصدي لهجماتهم المتكررة ضد الأقصى والقدس والحرم الابراهيمي وغيره.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته ضد سكان مدينة الخليل، وكان آخرها اعتقال شبان من الحرم الابراهيمي، بالإضافة إلى إعلان وزير الحرب نفتالي بينت بناء بؤرة استيطانية جديدة في احياء المدينة، على حساب حقوق المواطنين.