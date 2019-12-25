قرار بتسوية موظفي عقود المالية والبطالة في غزة

كشفت ديوان الموظفين في غزة عن قرارٍ بتسوية ملفات عقود وزارة المالية والبطالة الدائمة للحفاظ على حقوقهم المالية. بحسب وكالة الرأي الحكومية.

وأوضح مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين فدوان أبو شريعة ، أن كل موظف (عقد مالية) يجتاز المرحلتين الأولى والثانية من المسابقات الخارجية سيمنح عن كل سنة خدمة في المؤسسات الحكومية، درجة خبرة تضاف إلى نموذج التقييم.

وأشارت إلى أن التسويات ستكون ضمن تصنيفين، الأول للوظائف التخصصية للفئة الثانية والثالثة ضمن المسابقات الخارجية، والثاني للوظائف الحرفية والفنية ولها تسوية وتعين بشروط.

وذكرت أبو شريعة أن تلك الشروط تتمثل بـأن يكون الموظف "عقد مالية أو بطالة دائمة، وأن يكون له في الخدمة 5 سنوات أو أكثر، وأن يكون متبقيًا له ما لا يقل عن 9 سنوات على سن التقاعد، وأن يكون يعمل فعليًا في وظيفة حرفية، وتحتاجه الوزارة".

ولفتت إلى أن كل من له أقل من 5 سنوات سيبقى على بند العقد حتى يتحقق هذا الشرط، وأن كل من لا يجتاز المسابقات الخارجية أو حتى لم تنطبق عليه شروط التعين للحرفيين والفنيين، سيبقى عقد مالية ما دام هناك احتياج في وزارته.

ونبهت أبو شريعة إلى أن كل من هو عقد مالية وتجاوز عمره 60 عامًا سيتم إنهاء عقده، لافتة إلى أنه تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع التنمية الاجتماعية لصرف ضمان اجتماعي لهم.

وبشأن ملف وزارة الأوقاف، قالت إن: "له معالجات خاصة ومختلفة عن ملف عقود وزارة المالية والبطالة الدائمة".