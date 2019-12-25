بينت يصف المحكمة الدولية بـ"النفاق" و"المعاداة للسامية"

وصف وزيرالحرب"الإسرائيلي"، نفتالي بينت، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بولندا بـأنها "منافقة" و"مصنع معاداة السامية"، وذلك في اعقاب إصدار المدعية العامة قرارًا التحقيق في جرائم قادة الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وجاء تصريحات نفتالي بينت خلال تخريج جيش الاحتلال فوج جديد من الطيارين في سلاح الجو "الاسرائيلي"، اليوم الأربعاء، داخل الأراضي المحتلة.

وذكر وزير الحرب، ان جيشه سيواصل محاربة الشعب الفلسطيني الاعزال، ضاربًا قرارات المحكمة الدولية بعرض الحائط.

وقال :"إنّ حكومته ستوفر قبة حديدية قانونية تحمي جنودها وضباطها من المحاكمة".

وأضاف، انه سيعزز قدرات سلاح الجو الهجومية غير المسبوقة، في السنوات القريبة، لجعله أكثر فتكًا ودقة وذو ذراع أطول وأقوى.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت قرارًا الأسبوع الماضي، بفتح التحقيق في جرائم الاحتلال المقترفة بحق الشعب الفلسطيني، على مدار 70 عامًا.