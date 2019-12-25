تطورات الطقس في فلسطين خلال الساعات القادمة

يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة الليلة، و يبقى الجو غائماً و شديد البرودة، و عاصفا وماطرا على مختلف المناطق، و يستمر تركيز الأمطار في المناطق الشمالية من البلاد.

و يفيد موقع طقس فلسطين بأن تمتد السحب الركامية الماطرة الى مناطق المثلث وأقصى شمال الضفة خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع أن تعبر الجبهة الهوائية الأكثر قوة وزخماً مع ساعات الفجر والنهار الأولى من يوم غد الخميس لتصبح الأجواء عاصفة في شمال فلسطين وشمال الضفة والسواحل الوسطى و تهطل الأمطار الغزيرة ومع إحتمالية عالية لتشكل السيول، وفقاً لموقع طقس فلسطين.

و يتوقع الموقع أن تتأخر الفعالية الجوية في مناطق جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة وشمال النقب الى ساعات العصر والمساء من يوم غد الخميس لتصبح الفعالية شاملة لكافة المناطق بما في ذلك جنوب الضفة وقطاع غزة، حيث تشتد الفعالية الجوية ليلة الخميس/الجمعة على كافة المناطق الشمالية والوسطى من البلاد بشكل أساسي وأجزاء من جنوب البلاد ، ويتخلل ذلك العواصف الرعدية أحياناً ويتساقط البرد بإذن الله.

أما يوم الجمعة، فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود اجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق ، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ، و هناك تحذيرات من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، ومن تدني مستوى الرؤية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في قمم الجبال. وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة. والله تعالى أعلم.